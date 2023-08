Lugu, mis on tähelepanuväärselt veider, kohati pöörane ja isegi kõhedust tekitav

«Ta saab meelt lahutada küll. Ma ostsin ühe vana maja, see on meie jaoks liiga suur, aga heas seisukorras. Sellel on purskkaevuga aed; ja tema toa nurgas on uks, mis avaneb klaasverandale; ja see veranda on tänava poole; võib peaaegu öelda, et mu tütar elabki verandal. Mõnikord ta ka jalutab aias ja mõnel õhtul mängib klaverit. Te võiksite tulla meile õhtusöögile, kui teil sobiv aeg on, oleksin väga tänulik.»