Kuidas pidada pulmi, kui pruudi ema ei salli peigmeest?

«Ja mina ...» Sõnad on katkendlikud. «Mina armastan sind.» Pilk kellale paneb mu õhku ahmima. «Pekki, William! Meil on kiire. See polnud osa plaanist.»

Kiirustan duši alla, avan kraani ja sulgen silmad. Mõelda vaid, et see päev, mida ma olen nii kaua oodanud, on lõpuks käes. Kogu sündmuste kulg on mul juba peas filmina salvestunud. Ma tean täpselt, kuidas seda monteerida, milline muusika taustal mängima hakkab ja milline näeb välja lõppversioon. Sama on kõikide fotodega. Need on võrkkestal, paigutatud peas mälestuste albumisse pealkirjaga «Meie armastus». Või mis iganes selle nimeks saab.