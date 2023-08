Raamat ajast, mil Eesti inimeste elus muutus kõik

Marje Ernitsa triloogia «Sõjarahu aastad» peategelane on Beti Raadma – tüdruk, kellel õnnestus sündida, üles kasvada ja elada rahuaja tingimustes, usus ja lootuses, et inimkonna tulevik on helge ja sõda meie maal ei kordu enam iial. Triloogia kolmandas raamatus «Vabaduse nimi on Vabadus» on peategelane jõudnud kõigile tuttavasse tänapäeva.