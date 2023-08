SPAA JUHT SOOVITAB ⟩ Kuus väärtuslikku nõuannet saunaskäiguks

Kuidas kasutada saunas seepi?

Normaalse happesusega nahal kasvab hulk mikroorganisme, moodustades olulise kaitseliini bakterite ja viiruste vastu, mis muidu võiksid kergesti organismi tungida. Tavalised seebid on aluselised (pH 9-10) ja muudavad naha pinna mikroorganismidele talumatuks. Nii on oht, et peseme rohke seebiga maha naha loomuliku kaitsekihi ning muudame inimkeha kõige suurema organi hapraks ja haigustele haavatavaks. Šampooniga on sama lugu.

Kas saunatamine aitab kaalu langetada?

Kas ja millal pärast trenni saunatada?

Saunatamine pärast füüsilist pingutust erineb tavalisest saunaskäigust, sest organism on väsinud juba lavale minnes. Et kuumus mõjuks keha taastusvõimele hästi, peab saunatama õigel ajal ja õige temperatuuriga. Kuigi teadlased on üldisel seisukohal, et passiivne kuumus mõjub lihaste taastusvõimele hästi, ei ole täpselt teada, kui kaua ja kui kõrget kuumust peab taluma, et positiivne mõju lihastele oleks tõhusaim. Kindel on see, et saunaga ei maksa liialdada ega tasu alati pärast intensiivset pingutust kohe lavale minna.