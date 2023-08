MUUDA OMA ELU ⟩ Meetodid, mis aitavad traumast vabaneda

Gordoni meetod aitab trauma ära tunda ja kaasuva bioloogilise ja psühholoogilise kahju ümber pöörata, selle asemel et traumanähte alla suruda. Eduka tervenemisteekonna tulemusel paraneb nii uni, meeleolu kui ka keha vastupanuvõime.

Autor on lähenemisviisi kohta öelnud: «Kui saad teadlikuks sellest, mida oled õppinud ja kui kaugele jõudnud, hakkad austama seda, kes ja kuidas oled sa nüüd.» Raamatus «Traumast vabaks» antakse lugejale kätte tööriistad ‒ nagu meditatsioon, dialoog emotsioonidega, oskus loota, tasakaalus toitumine jne ‒, mille rakendamine võimaldab lugejal sammhaaval traumast terveneda ja iseendaga taas kontakti leida.

Gordoni tööriistad on kõigile kättesaadavad, näpunäited hõlpsasti järgitavad ja juhised konkreetsed. Seejuures on igal sammul tunda autori kohalolu ja tuge, lisaks on inspiratsiooniks toodud rohkelt lugusid kohtumistest teiste tervenejatega.