14. augustil 76-aastaseks saanud Danielle Steel on üks produktiivsemaid kirjanikke kogu maamunal – tema sulest on ilmunud ligi 200 teost. Tema San Francisco häärberis töölaua kohal rippuv silt annab vihje, kuidas ta selle saavutab: «Imesid pole olemas. On ainult distsipliin». Danielle ei joo alkoholi ega usu puhkamisse.