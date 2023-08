LUGEMISSOOVITUS ⟩ Graafiline romaan, mis meeldib miljonitele

Punkt üks: ma ei saa jätta soovitamata head graafilist lugu, kui seesinane me keeles ilmub. Ilmselgelt ei oleks mõtet märku anda iganädalasest mikihiirest ja nii edasi, ent päris koomuskikunsti on laias maailmaski vähe, meiedele jõuab murdosa. Õnneks on see murdosa heaste valitud ning oma žanri klassika. Nõnda ka Riad Sattouf ja «Tuleviku araablane». Mida loodetavasti jaksatakse edasi tõlkida ja kirjastada, sest esimese raamatuga jõuame alles aastasse 1984. Olgu ette öeldud, et sel aastal sündis siin Eestis tulevane kirjanik Andrus Kasemaa.