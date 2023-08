KATKEND RAAMATUST ⟩ «Vabandust, aga ma seda katkist prill-lauda üldse ei taha»

Kummalise kujuga tarbeesemed on mu nõrkus, nii et otsustasin jalamaid, et just seda potti on mul vaja.

Minu rõõmuks selgus ka, et munapott on kõvasti alla hinnatud. See maksis 190 euro asemel 85 eurot ja prill-laud 150 euro asemel 72,50. Müüja selgitas, et see on näidis, nii et kui ma nähtuga rahul olen, võin poti kasvõi kohe kaasa haarata. Mina ei olnud rahul, sest prill-laud oli katki. Müüja mõistis muret, tuhnis natuke laos ja leidis, et väga hea: üks varuiste siiski laos on. Ja hakkas arvet kokku lööma: pott 85, prill-laud 72,50 ja teine prill-laud 150 – kokku 307,50 eurot.