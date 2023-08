«Ootan, et ta tõmbaks mind mõnel eraldatud rannaribal kivide taha, aga ta ei tee seda kunagi»

Kummaline, kui lihtne on selle kohta valetada. Tegelikult olen Alistairi meie suudlusest saati näinud peaaegu iga päev. Caroline’ile ütlen, et olen Helena, Priya ja Kieraga väljas. Neile ütlen, et olen koos Caroline’iga. Me Alistairiga kohtume salaja, eraldatud randades ja mõnikord baarides, mis on teiste tüdrukute jaoks liiga kallid. Ta on nüüdseks suudelnud mind nii mitu korda, et oleks justkui sööbinud mu huultesse, suudan peaaegu tunda ta maitset oma suus. Hakkan sellega harjuma, täiskasvanud mehe näoga enda oma vastas, habemetüügas mu põske riivamas. Esialgu olin kohmakas ja ebakindel, kuid tasapisi on mu enesekindlus kasvanud, mu liigutused matkivad tema omi. Tajun Alistairi vanust nii teravalt, eeldan, et ta tahab asjaga kiiremini edasi liikuda, kuid ometi ei jõua meie suhe kusagile. Ootan, et ta kutsuks mind Henry Taylori majja, tõmbaks mind mõnel eraldatud rannaribal kivide taha, aga ta ei tee seda kunagi. Veedame koos alati ainult tunni või paar, enne kui ta ütleb, et peab minema, ja jätab mind kahtlema, kas ta mind üldse tahab.