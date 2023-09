Paljud inimesed arvavad, et erootilise kirjanduse lugemisele ei tasu aega kulutada. Need raamatud on aga aina populaarsemad! Seda seetõttu, et detailselt kirjeldatud stseenid äratavad meis emotsioone ja aitavad tunda intiimseid hetki või täielikult fantaasiatele alistuda.