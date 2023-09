Tartus esitletakse Eesti esimest omataolist abiraamatut

«Mul on nimelt suur unistus - ma soovin, et ühiskonnas oleks rohkem naisi, kes on ühenduses oma keha, naiseks olemise ja menstruatsiooniväega. Tunnen, et peamiselt tabuteemade valdkonda kuuluv menstruatsioon võiks olla ühiskonnas laiemalt ja avatumalt teemaks, sest naised moodustavad ju poole elanikkonnast,» ütleb raamatu autor Kristina Ude.

Menstruatsioon on teema, mida enamasti sahistatakse kuskil kuluaarides ning lavale tuuakse naine, kes on suuteline n-ö mehega võrdselt tööd tegema. Laiemalt on teadmata fakt, et mehe hormonaaltsükkel on 24-tunnine ja naise oma on 28-päevane ning naise aju muutub selle aja jooksul neljandiku võrra. Tundes ja teades rohkem, kuivõrd imeliselt ja toetavalt naise kehakeemia töötab ja kui palju eluenergiat selle taga lukus istub, saab ühiskonnas tekkida dialoog, kus mehed ja naised saavad üksteist rohkem mõista ja toetada.

«Raamat on selline omamoodi mütopoeetiline sõna-pildi teekond läbi naiseks kasvamise erinevate etappide. Teoses on juttu nii naiste ajaloost, naiste ajuehitusest, anatoomiast kui ka menstruaalfaasidest täpsemalt. Raamatu eesmärgiks on väestada noori tüdrukuid ning aidata neil mõista, et menstruatsioon on suur kingitus ja ime, mille tundmise kaudu saab elada ensega palju sügavamalt kontaktis olles, sõnab Ude.