MÜSTEERIUM ⟩ Teeservast leitakse surnukeha, relv on laste käes. Kes on tapja?

Paul Hirschhausen, hüüdnimega Hirsch, on ametiredelil kukkunud politseiuurija, kes on saadetud õitsvast suurlinnast Adelaide’ist kolkapiirkonda konstaabliks. Häbistatud politseinikule Hirschile ihutakse endiselt hammast – sisejuurdlusbüroo üritab teda süüdi lavastada, pelgamata appi võtta isegi valetõendeid. Kui keegi sokutab Hirschi postkasti padruni, tekib tal kahtlus, et selles juhtumis pole tema ainsana ohus.