«Ehk ootab meid rahulik päev. Keegi ei taha sellisel hunnitul päeval surra»

Kirjastus Eesti Raamat andis välja Anne Griffini romaani «Kuulates vaikijaid». Autor kujutab selles kütkestavas loos noort naist, kes peab valima kohusetunde, mugavusabielu ja talle ühtaegu armsa ja vihkamisväärse kutsumuse ning vabaduse leidmise viimase võimaluse vahel. See on südantlõhestavalt valus pilguheit sellele, millest me oma südant järgida otsustades loobuma peame – ja mida me seejuures võidame.