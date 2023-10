Varjunime alt raamatu kirjutanud endine õpetaja: paljud pedagoogid üritavad lastevahelist koolikiusamist mitte märgata

Esiteks on õpetaja ametlik kuvand kuidagi steriilsevõitu, tal on n-ö lubatud küll abielus olla, aga vabas stiilis vallatused vastassooga oleksid nagu … taunitavad? Ometigi on just kool koht, kus kollektiivis on enamasti naised ehk et puudub sooline balanss. Lahutatud eesti naiste protsent on kõrge, statistiliselt on 50−60-aastaste naiste hulga kohta umbes sada tuhat meest vähem, koolist kolleegide hulgast õpetajanna tõenäoliselt kaasat ei leia.