Ulrika Rolfsdotteri «Patulapsed» on sisutiheda ja sugestiivse põnevussarja teine osa, mille tegevus toimub Ångermanlandis. See on vapustav krimiromaan laste haavatavusest, süüst ja allasurutud traumadest. Sarja esimene osa «Kurjus südames» ilmus eesti keeles möödunud aastal.