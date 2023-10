Külake on šokis ja kasvab mure selle pärast, mis tüdrukutega juhtuda võis. Räägitakse Bålsjöl lasuvast needusest ja piirkonnas 1970. aastatel tegutsenud sarivägistajast. On ta tagasi või tapsid tüdrukud üksteist ise ära? Peagi selgub, et kolmel tüdrukul on ühine lugu.