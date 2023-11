RAAMATUKATKEND ⟩ «Eraomandisse tungimine on ebaseaduslik, aga me vaatame sellele läbi sõrmede, kui te meid aitate»

Politseidirektor Margrethe Dybbøli teismeline tütar Zenia kaob jäljetult. Tüdruk on ka varem koos teiste loomaaktivistidega olnud päevi kodust eemal, ent praegu on kadunud teinegi noor naine ja Dybbøl hakkab närvi minema. Kas need kaks kadumisjuhtumit võivad olla seotud? Samal ajal kutsutakse ülemkomissar Liam Stark uurima mõrva. Surnud mehe nahal on kummalised lõikehaavad.