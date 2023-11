Psühholoog: tõsiasi on see, et keskeas olles elate oma parimat aega!

Taipamine, et aeg ja valikud ei ole lõputud, on ühtaegu hirmutav ja põnev. Just nüüd ongi parim hetk, et teha enda teekonnast vahekokkuvõte ja mõelda välja, kuidas ja milliste võtetega oma ülejäänud elu igast väärtuslikust momendist võtta alati vaid parim.