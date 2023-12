LEGENDAARSED MASINAD ⟩ Enzo Ferrari muretses rohkem oma autode kui nende pilootide pärast

Daley täheldas, et Ferrari näis olevat õnnelikum siis, kui ta kaotas, mis klapib mehaanikute tähelepanekutega, et õhkkond töökojas oli lüüasaamisejärgsel esmaspäeval rõõmsam kui pärast võitu. Kuid miks? Kas võitmine polnudki meeskonna tegevuse keskne siht? Loogiliselt võttes pidi see nii olema, kuna ainult võidud tõid kaasa auhinnaraha, starditasu, sponsortoetust ja autode müüki. Ferrari selgitas seda Daleyle aga teistmoodi, rakendades loogikat, mille eesmärk võis olla lihtsalt tekitada hästimüüv ajalehenumber. «Alati on midagi õppida. Õppimine ei lõpe kunagi. Eriti siis, kui kaotatakse. Kaotuse korral on teada, mida on vaja teha. Ent võidu korral ei saa selles kunagi kindel olla.» Võimalik, et laiemas plaanis oli Ferrari siiras, kuid kogu tema elu tagant tõukav jõud keskendus vastaste hävitavale purustamisele tänu tema legendaarsete autode üleolekule ning väiksemal määral tema pilootide julgusele ja pühendumusele.

Ühel hetkel alustas Ferrari ka intervjuus Daleyle oma tavapärast halisemist, kuidas ta ei käi võidusõitudel kohal, sest ei suuda pealt vaadata, kuidas tema armastatud autod kannatavad. Daley küsis: «Kas te peate silmas, et teie kannatused on talumatud auto, mitte piloodi pärast?» Ferrari vaikis hetkeks, piieldes samuti juures viibivat Phil Hilli, ja vastas instinktiivselt: «Piloodi ka, muidugi.» Hill oli pärast seda intervjuud tusane ja segaduses. Tol hetkel oli tal ikka veel idülliline kujutluspilt, et Scuderia on sõdalasrüütlite vennaskond, keda seob autunne ja keda juhib kuningas Arthurit meenutav isakuju – Ferrari. «Meile ilmselt meeldib mõelda, et ta armastab meid, kuna me kõik oleme nii julged ja sõidame nii kiiresti. Kuid sügaval sisimas arvan ma, et me kõik teame, et ta hoolib autodest rohkem kui meist.»