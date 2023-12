Maugham märkab ja mõistab, kuid pooli ei vali ja hukka ei mõista

Kasuariinipuu kohta öeldakse, et kui võtta sellest tükikese, olgu see nii pisike kui tahes, endaga merereisile kaasa, tõuseb vastutuul sinu reisi takistama või torm su elu ohustama. Öeldakse ka, et kui seista täiskuupaistel kasuariinipuu varjus, kuuled selle mustjas mühas tulevikusaladusi salapäraselt sosistatavat.

Kasuariinipuu seab end sisse jõgede soistel, troopilistel kallastel, tihendab ja väetab maapinda kuni see on küps palju mitmekesisemaks ja lopsakamaks taimestikuks; ja siis, olles oma töö teinud, annab ta teed teda peatselt asendavale lämmatavale džunglile. Kui Somerset Maugham oli saanud teada, et kasuariinipuu tähistab ettemääratust ja hoiatavat eelaimdust, tekkis tal mõte, et just see puu oleks sobivaks pealkirjaks jutustuste kogumikule inglastest, kes elavad Malai poolsaarel ja Borneol, Maughami lemmikmaailmanurgas. Kasuariinipuu seisab mererannal, kõhetu ja räsitud, kaitstes maad raevukate tuulte eest, ning Maughamile tundus, et sellisena sümboliseeriks ta ühtlasi ka Maughami parimate novellide tegelaste, asumaade ametnike, plantaatorite ja asunike endi elusid kaugel võõral maal.