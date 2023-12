Uitmõttena pähe karanud lahendus, elada omavoliliselt tühjana seisnud Nõmme majas, oli kui vihma käest räästa alla ronimine. Koos kolme sõbrannaga annab Liisa räämas tondilossile uue hingamise, ja ta oleks saanud ka ametlikult selle maja omanikuks, ent kahe aasta jooksul aset leidnud sündmused on rasked katsumused. Nii rängad, et panevad ta kahetsema päeva, mil selle maja aia taga peatus ning värava avas.

«Kas midagi on juhtunud? Miks on politseiautosid mitu ja mida teevad siin need ajakirjanikud?» vasardasid peas küsimused. Kollaste lintidega piiratud alast lasti ta sisse alles dokumenti näidates ja vehkides ema nimega. Õue jõudis Liisa hetkel, kui majast kanti kanderaamil välja inimene.

«Oh jumal, kotil on lukk kinni!» ehmus ta. Kui siiani oli lootus, et kiirabi teeb oma abistavat tööd, siis taipas Liisa, et keegi on surnud. «Kas Asta on teinud enesetapu? Miks ta tuli seda tegema ometi siia majja? Kui ta seda just siin teha plaanis, miks läks majja sisse? Õunapuid aed täis, miks ta end ei riputanud sinna?»