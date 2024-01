MÜSTEERIUM ⟩ Rannas leitakse paadist jõhkralt mõrvatud 16-aastase neiu surnukeha. Mis on kõige selle taga?

Raamatu sündmustik areneb Norras Hitra väikesaarel, mille ümber on palju väiksemaid saarekesi. Neist üks kuulub Mia Krügerile, Oslo politsei eliitüksuse uurijale, kes pärast edukat karjääri on otsustanud erru minna. Ühel suvehommikul randub tema kai ääres paat väikese tüdrukuga, kes palub kogenud uurijal välja selgitada, mis on juhtunud tüdruku sõbra Jonathaniga, kes kolm aastat tagasi koduteel kaduma läks.