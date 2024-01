Härra Krümmer jäi alati rahulikuks. Ka siis, kui tema koolimaja Võrus korduvalt põlema läks

Olgu see Cicero («De divinatione», II) kiidukõne, mida võib kohandada kogu õpetajaskonnale, mõeldud asendama kõike, mida ma oma austatud õpetamis- ja kasvatustöö meistri kohta pole piisavalt või olen liiga lühidalt öelnud, ja seepärast panen selle suurima heameelega käesoleva peatüki motoks, kuna härra Krümmer, hoolimata oma suurepärasest tegutsemisest ja sadadest tublidest meestest, kes tema õppeasutusest on riigi teenistusse läinud, pole minu teada mingisuguse avaliku tunnustuse osaliseks saanud.

Mul on väga kahju, et ei saa selle kirjutise ehteks tuua Krümmeri portreed nendest aegadest, millest kirjutan. Välimuselt keskmist kasvu ja jässakas, peegeldusid tema näojoontes selgelt tema olemuse põhiomadused: energilisus, kindlameelsus, mõistus ja heatahtlikkus. Sama iseloomulik oli tema käekiri: jõuline, selge ja meeldiv ka põgusates ridades.

Ühel laupäeval, kui kogu koolipere söögilauas istus, puhkes tulekahju ja kogu maja põles nii kiiresti maha, et härra Krümmer suutis päästa vaid ühe laeka, õpetajad mitte midagi ja õpilased ühe ladina keele grammatika õpiku, mis juubeldades tulle tagasi heideti. Loomulikult oli see kooli asutaja jaoks meeleheitlik olukord, aga nüüd näitas härra Krümmer, mis masti mees ta on. Laupäeval põles õppeasutuse hoone maha ja järgmisel esmaspäeval algas õppetöö uuesti, lisaks sellele oli kogu õppeasutus Lähtru mõisa üle viidud! Vallasvara kolimisega polnud mõistagi tarvis vaeva näha. Juba laupäeval oli Krümmer saatnud käskjala Tallinna, ja mida seal õppematerjalidest ja koolitarvetest saada oli, see toodi kohale. Varsti pärast tulekahjut lubas Krümmer õpilased suvevaheajale, ning kui õppetöö pärast vaheaega uuesti algas, oli kasvandike arv peaaegu kahekordistunud. Kui sageli jutustasid vanemad õpilased mulle sellest tulekahjust, mille asjaoludest olid neil üsna omapärased muljed – kuidas virtin olevat kohutavalt erutatuna tulnud söögituppa sõnadega «Töömees laseb öelda, et maja põleb» ja kuidas õpilased tulekahju ajal olevat õuel ratast veeretanud. Ma ei saa jätta märkimata veel üht näidet Krümmeri otsustusvõimest.