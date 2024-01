Maria on koristaja. Ta teeb oma tööd suurepäraselt. Tal on palju kliente: hääbuva mõistusega Elsie, kellel on jälestusväärne abikaasa; lahke südamega Brian, kellel on jälestusväärne boss; salapärane härra Balogan, kellel on jälestusväärsed naabrid.