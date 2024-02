Margus Vaher avaldas uue erakordselt avameelse seksiromaani

Autori enda selgitusel on armastus võimsaim alkeemiline element maailmas ja tema teekond on selle tõestus.

Seksikoolitaja Epp Kärsin usub, et see raamat julgustab kindlasti igaüht oma seksuaalfantaasiatele julgemalt silma vaatama ja mitte häbenema seda, mida sügaval sisimas magamistoas tegelikult soovitakse. «Kirjutatu on erutav ja samas ka julgustav neile, kes enda seksuaalsust alles tundma õpivad,» märgib ta. «Selle raamatu tahad läbi lugeda ilmselt ühe hingetõmbega.»