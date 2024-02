Enam kui 100 raamatut autori või kaasautorina välja andnud õppejõud ja psühholoog Toivo Niiberg tõdeb raamatus «Ela ja küsi!», et armastus on egoistlik ja omakasupüüdlik tunne. «Iga inimene sõnastab armastust erinevalt ja tore, kui need arvamused partneri omadega suuremalt jaolt kokku langevad,» tõdeb ta ja lisab, et armastus omab inimeste jaoks erinevaid tähendusi ning muutub aja jooksul.