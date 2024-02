PÕNEVIK ⟩ Müstiline olend, mõrv ja kadunud laps — uurija Louise Blackwelli elus on õudused alles alanud

Kui järgmiseks rünnatakse kaljutipus üht meest ja kadunuks jääb tüdruk, taipab Louise, et õudused on alles alanud. Rahva seas levivad kulutulena sosinad müütilisest olendist kusagil mäekurus ja küsimusi tekitab keskkonnakaitsjate kommuun, mis keeldub igasuguse abi osutamisest. Samal ajal ähvardatakse Louise’i venna mõrvajuurdlust riiulisse lükata ja tema orvuks jäänud vennatütar vajab erilist hoolt. Louise on tohutu pinge all, sest igal rindel hakkab aeg otsa saama.