LUGEMIST LASTELE ⟩ 6 värsket põnevusraamatut, millega oma seiklushimu rahuldada

Niina, Alfa, Ruuben ja proua Vis on rõõmsad – lahenduste ministeeriumi Hollandi haru on taas avatud. On nad ju edukalt lahendanud kolm juhtumit: leevendanud mehe üksildust, rõõmustanud nukrat tüdrukut ning päästnud mängumüüri. Ja seda kõike salaja, ilma endale tähelepanu tõmbamata ja tänu ootamata, just nii nagu reeglid ette näevad. Kui aga lapsed on juba elevil, leidmaks uusi abistamisjuhtumeid, avastavad nad, et 1953. aastal, enne kui osakond suleti, on üks juhtum lahendamata jäänud. Nii asuvadki nad proua Visi lahkel kaasabil ligi 60 aastat tagasi mõrvatud majaomaniku tapja ja kadunud Vincent van Goghi maali jälgi ajama. Paraku aga pole see kuigi lihtne, sest ühingu tööd püüavad igati takistada hõbemehed.