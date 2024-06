MEELIKÖITEV ARMULUGU «Leian kellegi Tinderist. Võib-olla panen New York Timesi kuulutuse. Küll ma kellegi saan!»

Minus kerkis kuumus, mis jõudis näoni.

«Ikka,» nõustus Rosie. «Ma arvan … Ma arvan, et võin seda teha küll.» Tema pilk hüppas minu taga olevalt punktilt mu näole, kulmud kerkisid. «Lina, nii et, ee, Aaron tahaks, et sa ringi keeraksid, kui see pole sinu nali, mis …»

«Aitäh, Rosie. Ma sain juba aru,» pressisin hammaste vahelt. Tundes, et mu põsed kuumavad, keeldusin talle otsa vaatamast. See tähendanuks, et lasen Aaronil võita, mistahes mängu ta ka mängis. Pealegi oli ta mind just mittevaimukaks nimetanud. Tema. «Kui võimalik, palun ütle Aaronile, et minu meelest ei saa naerda naljade üle või veel vähem neid mõista inimene, kel pole huumorimeelt. See oleks tore. Aitäh.»

Rosie kratsis pead ja vaatas mulle anuvalt otsa. Ära sunni mind seda tegema, näis ta pilguga paluvat.

Vaatasin talle tema palvest hoolimata suuri silmi otsa ja soovitasin tal asi ära teha.

Ta hingas välja ja kiikas jälle minu taha. «Aaron,» ütles ta, võltsnaeratus veelgi laiem. «Lina arvab, et …»

«Ma kuulsin teda, Rosie. Tänan.»