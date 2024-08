LISA SÄRTSU! Siin on mõned väärtuslikud soovitused oma armuelu värskendamiseks

Öeldakse, et iga romaan, luuletus, maal või laul, mis on kunagi loodud, on mingil moel seotud armastusega. Armastus on keskne teema nii kunstis kui ka meie elus. Siin on lühike nimekiri mõnest raamatust, mis pakuvad väga väärtuslikke teadmisi oma elu parandamiseks, sest need aitavad meil paremini mõista, kust armastus pärineb, kuidas see toimib ja mida see inimese jaoks tähendab.