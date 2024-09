Ilmunud on Paolo Bacigalupi «Sõjarelv»

«Sõjarelv» on ühe menukama ja enim auhinnatud ulmekirjaniku noorteromaanide sarja kolmas raamat, mille eelmised raamatud olid «Laevalammutaja» ja «Uppunud Linnad». Sarja tegevus toimub kliimakatastroofist räsitud tulevikus, kus meile tuntud rannikupiirkonnad on üle ujutatud ning neil randadel elanud inimesed on pidanud kohastuma hoopis uut tüüpi karmima ja julmema elukeskkonnaga.