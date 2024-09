LUMMAV LUGEMINE «Ta pani mu sisemuse võpatama, kui mind niimoodi vaatas...»

Shelley Readi romaan «Voola kui jõgi» on hingemattev ja sügav lugu, mis viib lugejad 1940. aastate keskpaika Colorado karmi ja ilusa looduse rüppe. See on jutustus noore naise Victoria Nashi teekonnast, kes seisab silmitsi elumuutvate otsuste ja saatuse keerdkäikudega. Raamat haarab kaasa oma dramaatiliste sündmuste, hingematvate kirjelduste ja unustamatute tegelastega, tuues lugejani võimsa loo enese leidmisest ja ellujäämisest.