LUGEMISSOOVITUSED Võtmeraamatud Nõmmest, mis avavad selle eriti inspireeriva linnaosa hinge

«Nõmme väikekodanliku idülli osa on olnud ikka hea kirjandus. Paljud kogukonna liikmed on viljakad kirjanikud erinevatest põlvkondadest. Eesti raamatu aasta on hea põhjus nendele tähelepanu pöörata ja meil on väga mitmekesine programm kirjanike ja raamatute tutvustamiseks,» sõnas Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri.