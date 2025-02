Härra K. Toslem ei saa olla erapooletu – 1930ndate satiirik naerutab taas eesti rahvast

Kirjastus Sinisukk on toonud lugejateni tõelise ajaloopärli – Romulus Tiituse «Toslemi kirjad ja juhtumised» ning lastele mõeldud «Toslemi karujahi». Mõlemad raamatud on faksiimiletrükid, mis tähendab, et need on koopiad 1936. ja 1939. aastal ilmunud originaalidest ning näevad välja täpselt nii, nagu omal ajal.