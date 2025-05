Simone de Beauvoir meenutab oma ema hääbumist: «Suremine on raske töö, kui nii väga armastatakse elu»

«Ta kartis kangesti, et teeb meile tüli, ta oli nii hirmus tänulik, et tema eest hoolitseti – see päris torkas südamesse,» jutustas Olga mulle õhtul. Pahameelega rääkis ta doktor D-st. Perekonnaarst oli solvunud, et kutsuti doktor Lacroix, ja keeldus neljapäeval Boucicaut’ haiglasse ema vaatama minemast. «Ma rippusin paarkümmend minutit telefoni otsas,» jutustas Olga. «Pärast seda õnnetut kukkumist ja haiglas veedetud ööd oli tingimata tarvis, et ta oma arst oleks teda trööstinud. D. ei võtnud kuuldagi.» Bost ei uskunud, et emal oli ajurabandus: kui nad ta põrandalt üles tõstsid, oli ta muidugi pisut ähmis, aga adekvaatne. Siiski kahtles Bost, kas ema kolme kuuga paraneb. Reieluu murd iseenesest pole ju eriti tõsine; kuid pikaajaline liikumatus tekitab kindlasti lamatisi, mis ei taha vanadel inimestel kuidagi paraneda. Seliliasend väsitab kopse: haiget ähvardab kopsupõletik, mis võib talle saatuslikuks saada. Mind see jutt eriti ei kõigutanud. Trauma küll, aga ema oli tugeva tervisega. Ja lõpuks oli ta ka eas, kus surm on loomulik.