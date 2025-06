Mulle väga meeldib romaani lõpplahendus. See pole mitte sugugi tavaline kreeka tragöödia tüüpi kurblugu, kus «kõik soovisid head ja välja kukkus kõigi asjaosaliste õnnetu lõpp», oh ei, minu meelest on siin lõpplahenduseks imeline leevendus. Vigane Katku Villu tapab end küll ära, aga Anna ei jooksegi minema linna, kuigi ta seda plaanib. Lahendus on hoopiski kahe naise (võiks öelda, et surnud Villu kahe südamenaise) ühendus ja uus põlvkond – noor Villu, sauna-Eevi ja surnud Villu poeg. «Vaat siin on Kõrboja peremees!» ütleb Anna uhkelt ja omamoodi huumoriga oma isale. Ma ei suuda oma tunnet sõnadesse panna, millist lunastust ja helgust see lõpp minus tekitab.