Sinijärv soovitab: Augustase-lugu võiks aasta parima ulmeka auhinna saada

Augustase-lugu võiks aasta parima ulmeka auhinna saada. Ja mõne veel. Sest ta on täiega pöördes, ent samas päris päris. Siin pole mõõklevaid printsesse, kes lohedega lapsi teha üritavad ega ülemõõdulist kurjust, mis iseoma raskuse all lõhki plartsahtab. See on kergelennuline fantasmagooria keerulistel teemadel. Kirja pandud nõnda, et kannatab särasilmil lugeda nii suurtel kui suureks kasvajatel. Bullerby laste tunnetusega loodud realistlik põneulmik tänapäeva miniinimestele ja pisiisikutele ja nende(st) vanematele. Ja ikkagi. Lumine Prantsusmaa! Turritav eestikool! Traksakas lapskond! Lahe. Üle hulga aja lasteraamat, milles vahva viibida, mitte vaid kõrvalt kaeda kui väike puhas vanainimene. No nood viimased on siin kaa täitsa olemas. On ka seda õiget põneka minekut, mis nabib lugeja kinni ega lase lahti enne lustakat lõppu. Selle seltskonnaga külastaks noore ea olukordi kaudu kirjanduse, kaudu vaimundava lõpmatuse küll ja veel. Maailma, mis muutub, kus tõbrikud õpsid naerdakse nurka ja soojades kodudes tehakse head süüa. Andku Taevataat ja -memm autorile särtsu ja südikust loomaks õdusalt ohtlikke lugusid ning tögamaks sõbralikult tänailma tobedusi – see tuleb temal tiidsaste välja! On nii pointi kui puänti.