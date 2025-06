Kas eluaegne euroametnik jääb siiski inimeseks?

Mulle meeldib Inga isiksus, mis «Minu Brüsseli» lehekülgedel avaneb. Jutukas, humoorikas. Siiralt usklik, kui nii võib öelda, nimelt Euroopa Liidusse uskuv. See mõjub värskendavalt. Eelkõige usub Inga sellesse, et üksikisikul (ja väikesel rahvakillul) on jõudu süsteemis midagi muuta.

​Inga Höglund, «Minu Brüssel». Foto: Raamat

Mulle meeldib ka Inga ausus, kui ta lugejatele Brüsselit avama hakkab. Tõsi, Brüssel ise mulle eriti ei meeldi, eriti see raamatu alguse Brüssel. Ingal on võrdlustaustaks kodulinn Tartu, seejärel maailmalinnad, kus ta elas enne europealinna kolimist, eelkõige Berliin, Köln ja Bonn, kõik ilusamad ja loogilisemad kui Brüssel. Oot, mida Brüssel mulle meenutab? Minul tekib oma elukogemust arvestades võrdlustaustaks eelkõige New York, see tähendab, Inga raamatu abiga Brüsselit ette kujutades jõudsin ma oma kunagise imestamiseni: kuidas saab nii äge koht nii räpane ja imelik olla? Ma ei ole tegelikult mitte kunagi elus Brüsselis käinud. Pidasin seda linna enne seda raamatut pigem roheliseks ja korralikuks linnaks. Aga avanema hakkas räpane ja põnev hullumaja, prügihunnikud, hull liiklus, sensoorne ülekoormus. Jah, parke on ka, aga kogu selles boheemluses ja lärmakas rahvaste paabelis jäävad need varju mingisuguste kentsakate prügisorteerimise süsteemide ja muude logistiliste hädade varju.