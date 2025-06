Hispaania hitt «Õmblejanna Madriidist» ilmus uues kuues

María Dueñase romaan «Õmblejanna Madriidist» on Hispaania selle sajandi üks bestselleritest, mis on laineid löönud ka mujal – seda on tõlgitud enam kui 35 keelde. Raamatu peategelane on lihtsatest oludest pärit õmblejanna Sira, kes tormiliste isiklike ja poliitiliste sündmuste keskel kasvab ebakindlast tütarlapsest iseteadlikuks ja mõjukaks daamiks. Kirjanik on hoogsa tegevuse paigutanud dokumenteeritud ajalooliste sündmuste keskele, erilise võlu annab raamatule sooja poolehoiuga edasi antud Põhja-Aafrika oma valguse, värvide ja lõhnadega.