Sinijärv soovitab jubejuttu: tahaks käest panna, ent ei saa, no põnev on ju!

Eks ta alguses ehmatas terake ära, et kas lähebki tekst segasepeksmiseks nagu doktor Proktori lugudes, aga õnneks läks natu veel hullemaks. Ei saa ju midagi vähegi tõsiseltvõetavat tulla loost, kus kohe alguses sööb telefonitoru ühe poisi ära (õnneks või kahjuks keelati Eestis telefoniputkad ammuilma; Vabaõhumuuseumis üks vist on ja ega seegi tööta). Siis krutib lugu üsna realistlikult edasi, kuni tulevad uued ja veel pöörasemad vindid. Põhmõtt tahaks käest panna, ent ei saa, no põnev on ju. Ja mingil eriskummalisel kombel põhjendab autor nood pealtnäha rumalused täiesti veenval moel ära, sõlmib otsad kokku ja jätab lugeja maha rahulolevana! Kui on olnud kannatust kannatuste raja avatud meelel läbimiseks. Stephen King näiteks kukub tihtipeale oma jube kaasakiskuvate lugude lõppudes omadega väheke mudaje, ei saa viimast sõlme sõlmitud. Aga Nesbø oskab! Korrektne inimene, ei vabanda end miski üleloomaga välja, loob ja toob ausalt. Jah, noortekas, jah, tsipa õudukas, kuid vaid pealtnäha. Hea reibaskole suvejutt.