AJARÄNDURIST MÕRVAUURIJA «Ma vean kihla, et rikaste ja võimukate meestega need uurijad ikkagi ei tegelnud»

Kas Templeton teab, mismoodi ta on Finniga seotud? Finnil on Declani perekonnanimi, ta on Kennedy. Pärast teisest mehest lahutamist võttis Ali tagasi oma neiupõlvenime. Tal on kibedasti kahju, et pidi kahel esimesel korral abielludes ning passi välja vahetades ja pangakaarti muutes niisuguste lollustega tegelema. Kolmandal korral ei olnud ta Lincolniga hakanud vaeva nägema. Osalt ka sellepärast, et Lincolni perekonnanimi oli Scrubb.

Kui Templeton pakub kohvi, ei ole Alil selle vastu midagi. Ta on kindel, et mehel on kusagil kõige uuem Gaggia masin, pealegi oleks huvitav teada, kas ta teeb kohvi ise. Paistab, et nii see on. Templeton kõnnib taldade laksudes minema – mees on paljajalu –, Ali aga vaatab aknast välja Chelsea silla poole ja mõtleb, kuidas võtta kõne alla see, et ta on Finni ema. Ta peab seda Templetonile ütlema. Kui ka kõik muu kõrvale jätta, siis on piinlik, kui mees peaks sellest hiljem muul moel teada saama. Ometi ta ei taha, et parlamendiliige kohtleks Finni kuidagi teisiti üksnes sellepärast, et tal on veider ajarändurist ema, kellel on ninarõngas ja silmatorkavad juuksed.