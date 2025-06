«Sa ütled, et ta tegi õigesti? Lendab lahingusse, laseb ennast alla tulistada ja kukub põleva lennukiga alla?»

Heiki Hietala «Hotell Tulagi» on tulvil huvitavaid tegelasi, kellest enamik jõuab raskustele vaatamata arusaamisele, et elu tasub elamist ka kõige rängematel aegadel. Jacki teekonda poisikesest Nebraskas kõike näinud ja kogenud meheni Saalomoni saartel on köitev ja kohati lausa õpetlik jälgida. Ja lennundusesõpradele on see raamat parim kink, mida võib ette kujutada.