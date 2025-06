Ketlin Priilinna hinnatud krimiromaan ilmus uues kuues

Täna hommikul, unise ja pahurana, see sära muidugi mõjule ei pääsenud. Rebecca oli juba uksest välja astumas, kui talle meenus, et pole ampsugi söönud. Ta oleks sellele heameelega käega löönud, kõht polnud eriti tühi ja ta pidanuks vabalt lõunapausini vastu, kuid päris söömata kodust lahkuda siiski ei söandanud. Iga kord, kui söömine unarusse kippus jääma, kuulis Rebecca oma peas jälle neid sõnu, mida too sõbralik vuntsidega meesarst haiglas talle peale oli lugenud: sööma peab. Kogused võivad olla väikesed, hommikusöögiks piisab kasvõi ühest võileivast või puuviljast, aga söögikordi täielikult vahele jätta ei tohi. Ja endale au andes võis Rebecca tunnistada, et neid õpetussõnu oli ta kõigi nende aastate jooksul ka järginud. Nii kiirustaski ta kööki, mantel seljas ja saapad jalas, haaras külmikust topsi müslijogurtit ja neelas selle paari lonksuga alla. Käis küll, kohus oli täidetud. Naine kahmas autovõtmed, lukustas korteriukse ja tormas ülepeakaela trepist alla.

Õues oli täna jälle nii kuramuse külm ja oma helesinisesse Volkswagenisse jõudes lõdises Rebecca üle keha. Miks see paganama ilm nii muutlik pidi olema? Alles eile oli ju peaaegu kevad, soe ja päikeseline. Oleks raha rohkem ja mingigi võimalus juba töölt puhkust saada, siis sõidaks küll kusagile soojale maale, mõtles naine. Mõte palmide all peesitamisest mõjus pärast ebameeldivat hommikut mõnusa palsamina hingele, isegi kui ta teadis, et selle teostamine praegusel ajahetkel on enam kui võimatu. Rebecca pidi ennast töö juures kõigepealt tõestama ja oma kohustustega toime tulema, enne kui mingeid puhkuseplaane heietama võis hakata. Seda ta tegelikult tahtis, õhin, mida ta kolm kuud tagasi ametipostile astudes oli tundnud, polnud kusagile kadunud, vaatamata rängale hommikusele tõusmisele ja ikka veel püsivale hirmule, et äkki siiski ei saa selle kõigega hakkama. Senikaua oli saanud, kuid samas polnud tal ka ühegi tõeliselt tõsise juhtumiga veel silmitsi tulnud seista. Rebeccal oli tulnud tegeleda paari poevargusega ning uurida kesklinnas aset leidnud R-kioski süütamisjuhtumit. Kõik need lood olid lahenenud kiiresti ja ilma eriliste probleemideta. Siiski ei julgenud Rebecca veel sugugi kergemalt hingata. Ta kartis iga päev, et nüüd satub tema teele mingi tõeliselt raske ja hirmutav juhtum, mille lahendamiseks on tema liiga noor ja ta koolis omandatud oskused liialt napid. Anders oli suur tugi ja siiani alati kõiki uurimisi juhtinud, kuid ta andis piisavalt märku soovist, et Rebecca ise rohkem initsiatiivi üles näitaks. «Sa saad hakkama, kui ainult julged ja annad endale võimaluse» – nii oli ta kord öelnud. Rebecca ei saanud siiani aru, mille põhjal oli Anders need sõnad öelnud, õigupoolest nad ju ei tundnudki teineteist kuigi hästi, ent need sõbralikud ja julgustavad sõnad olid täitnud ta südame suure rõõmuga. Ja mitte ainult rõõmuga. Vist just sel päeval oligi ta mehesse nii lootusetult ära armunud.