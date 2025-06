Eesti keeles ilmus menuromaan, mida peetakse rahvusvahelise bestselleri mantlipärijaks

Kui kodukülla naaseb kohaliku mõisa pärija, oma esimese romaaniga ilmakuulsaks saanud Gabriel Wolfe, teab Beth Johnson, et midagi head sellest ei tule. Beth on aastaid olnud õnnelikus abielus Frankiga, mehega, kellega ta abiellus üsna varsti pärast seda, kui ta Gabrieli maha jättis.

Clare Leslie Hall, «Vaevatud maa». Foto: Raamat

Kirjastaja Renè Tendermann ütleb, et juba esimesest leheküljest teab lugeja enda arvates kõike. «Üks mees on tapetud. Kuul otse südamesse. Pole kahtlustki, et see on tahtlik tapmine. Mõrv! Kogu küla on jälginud Gabrieli iga viimast kui sammu. Eemalt. Pilukil silmi. See mees pole siin teretulnud. Ja kui kuritegu avalikuks tuleb, teavad kõik, kes on süüdlane,» selgitab ta.

«Aga peale selle, et toime on pandud tapmine, ei tea lugeja tegelikult mitte midagi. Ja ega autor appi tule. Vastupidi – ta ajab meid aina rohkem segadusse, jutustades, mis oli enne, mis on praegu, mis toimus mõisas ja talumajas aastate eest ja praegu, mis toimub kohtusaalis, kus ajakirjanduse ja pealtvaatajate ahnete pilkude all püütakse tõde välja selgitada,» räägib Tendermann. «Aga kes üldse tapeti? Ka see jääb peaaegu viimaste lehekülgedeni saladuseks.»

Tegelikult ei ole see kirjastaja selgitusel krimiromaan. «​Clare Leslie Hall on kirjutanud ülimalt kauni loo igikestvast armastusest ja seda romaani on ülistanud paljud kirjanikud ja kriitikud veel enne selle ilmumist. Viimastel aastatel on Delia Owensi «Kus laulavad langustid» olnud menuka romaani võrdkuju. Ma olen neisse võrdlustesse alati suhtunud iroonilise muige või tüdinud ohkega,» tunnistab ta. ««Vaevatud maad» peetakse «Langustide» mantlipärijaks. Teenitult. Mul pole mingit kahtlust, et «Vaevatud maa» on üks aasta parimaid tõlkeromaane. See on lihtsalt täiuslik!»

Pärast mitmeid aastaid Londonis ajakirjanikuna töötamist ning kahe romaani avaldamist kolis Clare koos abikaasa ja kolme lapsega vanasse talumajja Dorsetis. Nende maja, seda ümbritsevad iidsed põllud ja talunikud, kellel maaga sügav side, olid «Vaevatud maa» inspiratsiooniks.