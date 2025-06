Eleriin Elleri luulekogu kutsub südant avama: see raamat on neile, kes julgevad vaadata elu läbi armastuse

Luulekogu, mis valmis kolme aasta jooksul, koosneb ausatest ja tundlikest luuletustest ning poeetilistest mõtisklustest, mis puudutavad armastust ja armastamatust, usaldust ja usaldamatust, elu ilu ja elu valu. «Need ei ole ainult minu lood. Need on ka sinu lood. Need on meie esivanemate lood. Lood, mida pole julgetud väljendada. Tunded, mis on jäänud väljendamata,» kirjeldab Eller.