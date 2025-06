Ilmus Goncourt'i laureaadi Jean-Babtiste Andrea unenäoline ja poeetiline debüütromaan

Prantsuse kirjaniku Jean-Baptiste Andrea (snd 1971) debüütromaan «Minu kuninganna» ilmus 2017. aastal ja võitis kümmekond auhinda, sealhulgas Prix du Premier Roman ja Prix Femina des Lycéens. Ka tema kolmas romaan «Kuradid ja pühakud» võitis mitmeid auhindu. Andrea neljas romaan, 2023. aastal ilmunud «Valva tema järele» võitis Prantsusmaa kõige olulisema kirjanduspreemia – Goncourt’i. Andrea on ka tunnustatud stsenarist ja filmilavastaja. Koostöös Fabrice Canepaga on ta lavastanud kultusfilmi «Dead End» (2003).

Romaan on ood lapsepõlvele, süütusele ja kujutlusvõime jõule. Jean-Baptiste Andreal on õnnestunud ülima tundlikkusega tabada oma kangelase emotsioone ja tulemuseks on kustumatu lugemiselamus. Autori ühtaegu teravmeelne ja poeetiline stiil viib lugeja rännakule sügavale sisemaailma, kus iga sõna hakkab kõlama erilise jõuga.

Kriitikud kiitsid «Minu kuninganna» filigraansust ja emotsionaalset mõju, selle kirjanduslikku peenust ja selgust. Ajaleht Le Figaro nimetas raamatut «unenäoliseks ja poeetiliseks väikeseks, ometi suureks romaaniks». L’Expressis ilmunud arvustuses kirjutas Marianne Payot, et «esimestest lehekülgedest on tunda, et «Minu kuninganna» on üks neist suureks saamise lugudest, mis võluvad täiskasvanuid, kes on osanud hoida oma lapselikku hinge». See pole lihtsalt lugu armastusest ja ohverdusest, vaid ka mõtisklus sellest, mida tähendab suureks kasvamine ja tegelikkusega silmitsi seismine.