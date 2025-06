Enesearengu teekond võib olla küll inspireeriv ja vabastav, ent seal olles võib vahel jõuda ka punkti, kus kõik on justkui paigas, kuid ometi on sees tunne, et midagi on siiski veel puudu. Raamatu «Minapildi restart 2.0» autor Kati Torim selgitab, millised on märgid sellest, et su sisemine enesekindlus vajab veel kinnistumist, kuidas harjutada teadlikult enesekindlust, kuni sellest saab loomulik osa sinust, ning jagab praktilisi nõuandeid, mis aitavad sisemist rahu ja kohalolu kasvatada.