Sinijärv soovitab «tellist», millest tuleks end suve jooksul läbi murda

Ole nii kõva tegija kui tahes, Jeruusalemmast võid kirjutama jäädagi. Montefiore tegi oma suurteosele hulga täiendusi ja uuendusi kõigi peatükkide kõrva, ent ega temagi teadnud ette näha, mis kamm otsekohe lahti läheb. Okei, selleks, et hetkeseise näha, on meile välja mõeldud mõttetu unternet ja muudisvoog, pärisraamatud ei tohigi kogu jamaga kaasa joosta. Siiski – kel vähegi huvi lähises toimuva tagamaid tunda, peaks Montefiore tellisest end suve jooksul läbi murdma. Jeruusalemma ajalugu on suuresti terve päris tsivilisatsiooni ajalugu ning toda tausta tuleks tagaajus tunnetada. Hea kirjutaja ja mitte kama pealt riisutud. Meie maailmas toimetades oleks arukas Montefiore sõnumitega tuttav olla. Isegi kui lähiajal Jeruusalemma ei satu. Tõenäoliselt ei satu.