Katkend raamatust «Mu süda kuulub kolmele – toidule, sinule ja minule»

2013. aastal lendasime Austraaliasse, kus ma taasavastasin armastuse toidu vastu. Samm-sammult hakkasin looma retsepte, mis toidaksid mu keha oluliste toitainetega, mitte ei varustaks mind ebatervislike rasvade, tühjade kalorite ja e-ainetega, mille koosmõjul ma esmajoones toitu vältima hakkasingi. Olin leidnud võtme!

Kuidas me saame parandada oma heaolu? Me võime muuta oma harjumusi, luua uue elustiili ja mis kõige tähtsam, unustada mineviku. Võti uue mina loomiseks on Sinu enda kätes. Ei ole vaja kiirustada! Pea meeles, et midagi ei juhtu üleöö. Raamatus loetletud väikeste muutuste tegemine ja lihtsate sammude järgimine juhib Su paremasse paika, kus leiad tervema ja õnnelikuma mina.

Mina olen valinud selle tee, et olla jälle õnnelik, muretu ja enesekindel! Mitte ükski dieet, fitnesskava, imepill või paast ei aita Sul püsivalt kaalu kaotada nii, nagu seda teeb tervisliku elustiili säilitamine! See ei ole kallis ega raketiteadus. Siin ma olen, õnnelikum kui kunagi varem ja tahan aidata kõiki teid, kes te olete tundnud samamoodi või olete lihtsalt otsustanud parandada oma enesetunnet. Need väikesed sammud, mis ei tekita suuri muutusi Sinu igapäevaelus, toovad esile drastilised muutused Sinu tervises. Sinu keha ja vaim tänavad Sind täna, homme ja igavesti. Minu sõnum on julgustada Sind tegema väikesi muudatusi oma söömise ja toiduvalmistamise mustrites, et saavutada suur erinevus enda ja oma kallite inimeste jaoks.

Mis on minu saladus? See on kokkamises nende koostisainete asendamine, mis ei ole meile kasulikud. Ei mingit suhkrut, jahu, ebatervislikke rasvu, e-ained ega töödeldud toite.

See raamat tutvustab 15 peamist toiduainet, mis suurendavad Sinu energiat ja parandavad enesetunnet. Olen teinud asjad Sinu jaoks veelgi lihtsamaks. Olen valinud välja oma lemmikretseptid, et jagada neid Sinuga, nii et võid neid ise proovida. See kõik on nii lihtne. Tee seda üksi, oma parimate sõprade või oma kallimaga. Pole kedagi, kes ei naudiks neid toite ja hõrgutisi!

Niisiis, oled Sa valmis muutusteks?

***

Retsept raamatust «Mu süda kuulub kolmele – toidule, sinule ja minule»

Proteiinirikas banaanileib

10 viilu – 7 g valku viilu kohta

4 väikest küpset banaani

2 muna

1 avokaado

1 tass täisterakaerahelbeid

1 tass mandleid

5 spl Kreeka jogurtit

4 spl orgaanilist toorkakao pulbrit (magustamata)

4 spl toormett

2 tl küpsetuspulbrit

2 tl vanilje ekstrakti

1 tl kaneeli

näputäis meresoola

Kuumuta ahi 175 kraadini ja vooderda leivavorm küpsetuspaberiga. Kasuta köögikombaini, et töödelda mandlid peeneks jahuks, ja vala keskmise suurusega kaussi. Nüüd tee sama kaerahelvestega ja lisa need mandlijahule. Mikserda töödeldud mandlite ja kaerahelvestega kokku kakao, kaneel, küpsetuspulber ja sool. Sega sisse munad, jogurt, mesi ja vanilje ekstrakt.

Töötle avokaadosid ja banaane köögikombainis kuni kreemja massi moodustumiseni. Sega kõik kokku. Veendu, et segu on hästi segatud ja vala leivavormi. Küpseta 30 minutit. Päts on valmis, kui tikk tuleb puhtana välja ja leib on pealt kuldne ning krõbe. Lase enne lõikamist jahtuda, muidu on see liiga pehme, et vormi säilitada.