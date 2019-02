Katkend Anne-Pii Saare raamatust «Leia ennast kogemuste, mõtiskluste ja harjutuste abil»

Truudus

Olen kaua mõtisklenud selle üle, miks on Eestis nii palju abieluväliseid suhteid ja miks on need nii aktsepteeritud. Arvan, et see tuleb sellest, kuidas asjad käisid Nõukogude Liidu ajal. Rasedusvastased vahendid polnud kättesaadaval. Naised jäid rasedaks suhetes, mis ei tähendanud võib-olla midagi erilist, abielluti igal juhul.Mitte alati armastuse vaid ühiskonna põhimõtete pärast. Kui kodus ei leia armastust, siis läheb inimene seda mujalt otsima ja nii tekivad abieluvälised suhted. Lapsed näevad oma vanemaid ja jätkavad samas vaimus. Meie ühiskonnas on see küllaltki aktsepteeritud. Paljudel on lisaks veel majanduslikult raske lahku minna, kuigi nad seda sooviksid. Kuid ma arvan, et kõik on võimalik. Lahendused leiduvad seal, kus sa ei oska otsida.

Kunagi tulevikus, kui me kõik oskame energiaväljasid lugeda, siis ei saa meil olla saladusi, sest kõik on kõigile näha. Vaimselt arenenud inimene ei vaja saladusi, sest ta julgeb olla see, kes ta on. Ta tihkab seista selle eest, kes ta on ja mida ta on teinud. Miks ta peaks häbenema ühe või teise asja pärast? Vahel lähevad asjad võib-olla halvasti, aga keegi ei ole täiuslik. Oleme inimesed.

Tunnete tagasihoidmine

Kui mu vanemad surid, siis polnud mul aega leinata. Muutusin supernaiseks, kes tegutses vahetpidamata. Eks neid raskeid hetki oli palju, aga ma ei nutnud enam. Ma ei tundnud kurbust. Ma ainult võitlesin, rabelesin ja toimetasin. Kui lõppes suhe sõbraga, oli seda kõike minu jaoks liiga palju ja kõik sisemusse kogunenu paiskus välja. See oli uskumatult hea tunne. Kuidas võis olla kurb ja leinata, aga samas tunda sellest mõnu. See oli minu jaoks suur kriis. Elu tõi mulle võimaluse, et ma lõpuks lahti laseksin, laseksin kõigel minna.

Kriis on looduse viis viia meid muutuseni. See on püüe murda maha vana tasakaal, käitumisviis ja struktuur, mis on valedel alustel. See raputab lahti külmutatud energia. Nii saab hakata kasvama midagi uut, saame luua ja areneda.

Soovinimekiri

Paljud, kes on kuulnud mu soovinimekirjast, on avaldanud valmisolekut ka ise midagi niisugust teha, et saada seda, mida nad kõige rohkem ihkavad. See on kättevõtmise asi. Ma kogusin terve aasta oma mõtteid ja panin kirja, enne kui tegin lõpliku nimekirja. Oluline on, et paneksid sinna kirja ausalt kõik oma soovid. Üks mu tuttav tegi samuti sellise nimekirja ja kohtuski inimesega, kes vastas täpselt kirjeldatule. Kuid nimekirjas ei olnud mainitud, et see peaks olema nende kummagi ainus suhe, ning selguski, et äsja kohatud inimene oli abielus.